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الأحد .. مراسم دفن الشيخ نواف الأحمد بمسجد بلال بن رباح

12/16/2023 2:15:04 PM
(MENAFN- Al Watan) ‏صرح وزير شؤون الديوان الأميري، أن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء سموه فقط بمسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت الشقيقة، قد أعلن عن وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح، وقال: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.

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