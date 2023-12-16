الأحد .. مراسم دفن الشيخ نواف الأحمد بمسجد بلال بن رباح

(MENAFN
- Al Watan) صرح وزير شؤون الديوان الأميري، أن مراسم دفن جثمان الأمير الراحل مقتصرة على أقرباء سموه فقط بمسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد.
وكان وزير شؤون الديوان الأميري في دولة الكويت الشقيقة، قد أعلن عن وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح، وقال: ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت.
MENAFN16122023000089011017ID1107606974
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.