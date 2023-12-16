عروسة من جهة إلكترونية بموسم الرياض

(MENAFN
- Al Watan) أعلن الحساب الرسمي لـ((موسم الرياض)) عن عرض المسرحية الكوميدية ((عروسة من جهة إلكترونية)) في المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات الموسم، خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري.
ونشر حساب ((موسم الرياض)) في منصة التواصل الاجتماعي ((X)) البوستر الخاص بالمسرحية وأرفقه بتعليق: ((عيشوا أجواء من الضحك والكوميديا مع مسرحية عروسة من جهة إلكترونية، من بطولة الممثلين أحمد عيد ودرة ونخبة من الفنانين في المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي.
تدور قصة المسرحية، حول إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية، تختار فني تبريد حسن لإجراء تجربة زواج من حنان امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير، وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد حنان، ولكن يكتشف حسن أنه وقع في حبها ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها، خاصة بعد أن يعرف أنها أحبته أيضًا.
المسرحية من إخراج محمد جبر، ومن تأليف الثنائي عمرو سمير عاطف، وميشال نبيل، ومن بطولة درة، وأحمد عيد، ومحمد ثروت، وبدرية طلبة، وياسر الطوبجي، ومصطفى البنا، وصلاح الدالي.
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