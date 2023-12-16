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عروسة من جهة إلكترونية بموسم الرياض

12/16/2023 2:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الحساب الرسمي لـ((موسم الرياض)) عن عرض المسرحية الكوميدية ((عروسة من جهة إلكترونية)) في المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي، ضمن فعاليات الموسم، خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري.
ونشر حساب ((موسم الرياض)) في منصة التواصل الاجتماعي ((X)) البوستر الخاص بالمسرحية وأرفقه بتعليق: ((عيشوا أجواء من الضحك والكوميديا مع مسرحية عروسة من جهة إلكترونية، من بطولة الممثلين أحمد عيد ودرة ونخبة من الفنانين في المسرح العالمي داخل بوليفارد سيتي.
تدور قصة المسرحية، حول إحدى الشركات الكبرى لتصنيع الأجهزة الإلكترونية، تختار فني تبريد حسن لإجراء تجربة زواج من حنان امرأة إلكترونية لشهر واحد فقط مقابل أجر مادي كبير، وعندما ينتهي الشهر تصر الشركة على استرداد حنان، ولكن يكتشف حسن أنه وقع في حبها ليبدأ في فعل المستحيل لاستعادتها، خاصة بعد أن يعرف أنها أحبته أيضًا.
المسرحية من إخراج محمد جبر، ومن تأليف الثنائي عمرو سمير عاطف، وميشال نبيل، ومن بطولة درة، وأحمد عيد، ومحمد ثروت، وبدرية طلبة، وياسر الطوبجي، ومصطفى البنا، وصلاح الدالي.

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