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الأخضر الصغير إلى نصف نهائي غرب آسيا

12/16/2023 2:15:03 PM
(MENAFN- Al Watan) تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا إلى نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023، بعد تعادله مع الإمارات سلبيا، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السعادة بصلالة العمانية.
ومن المقرر أن يواجه أخضر "تحت 17 عامًا" منتخب العراق، بعد غدٍ الإثنين، لحساب نصف نهائي البطولة.

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