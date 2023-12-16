الأخضر الصغير إلى نصف نهائي غرب آسيا

الأخضر الصغير إلى نصف نهائي غرب آسيا
التاريخ
12/16/2023 2:15:03 PM
(MENAFN
- Al Watan) تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا إلى نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023، بعد تعادله مع الإمارات سلبيا، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السعادة بصلالة العمانية.
ومن المقرر أن يواجه أخضر "تحت 17 عامًا" منتخب العراق، بعد غدٍ الإثنين، لحساب نصف نهائي البطولة.
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