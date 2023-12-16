تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قصف بلدات جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية بأن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي مركبا وبني حيان، وبلدة حولا، وأطراف حي صبيح وبئر المصلبيات، ووادي السلوقي.
وأضافت أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي، حلق بكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا لنهر الليطاني.
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