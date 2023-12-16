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تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

12/16/2023 2:13:43 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/جددت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، قصف بلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية بأن مدفعية الاحتلال الاسرائيلي استهدفت أطراف بلدتي مركبا وبني حيان، وبلدة حولا، وأطراف حي صبيح وبئر المصلبيات، ووادي السلوقي.

وأضافت أن طيران الاستطلاع الإسرائيلي، حلق بكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا لنهر الليطاني.


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