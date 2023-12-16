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الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا بعد الإعتداء عليه غرب جنين

12/16/2023 2:13:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN/ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طالبا جامعيا من قرية رمانة على حاجز عسكري غرب جنين.

وذكر ذوو الطالب الجامعي في جامعة القدس المفتوحة يزن حمودي الأحمد، أن قوات الاحتلال اعتقلته أثناء مروره على حاجز
عسكري مدخل قرية تعنك غرب جنين بعد إنزاله من مركبته والإعتداء عليه بالضرب وصدم مركبته.


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