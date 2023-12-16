الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا بعد الإعتداء عليه غرب جنين

الاحتلال يعتقل طالبا جامعيا بعد الإعتداء عليه غرب جنين
التاريخ
12/16/2023 2:13:42 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN/ اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طالبا جامعيا من قرية رمانة على حاجز عسكري غرب جنين.
وذكر ذوو الطالب الجامعي في جامعة القدس المفتوحة يزن حمودي الأحمد، أن قوات الاحتلال اعتقلته أثناء مروره على حاجز
عسكري مدخل قرية تعنك غرب جنين بعد إنزاله من مركبته والإعتداء عليه بالضرب وصدم مركبته.
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