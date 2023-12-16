رئيس المجلس الوطني ينعى أمير الكويت

وقال فتوح في بيان له، مساء اليوم السبت، إن الراحل كان مخلصاً وراشداً وحكيماً وأفنى حياته خدمة لشعبه وكان له دور كبير في دعم القضية الوطنية الفلسطينية، سائلاً الله عز وجل أن يمن على الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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