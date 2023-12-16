رئيس المجلس الوطني ينعى أمير الكويت

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN/ نعى رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، الفقيدَ الكبير أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، اليوم السبت.
وقال فتوح في بيان له، مساء اليوم السبت، إن الراحل كان مخلصاً وراشداً وحكيماً وأفنى حياته خدمة لشعبه وكان له دور كبير في دعم القضية الوطنية الفلسطينية، سائلاً الله عز وجل أن يمن على الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
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