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رئيس المجلس الوطني ينعى أمير الكويت

12/16/2023 2:13:42 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ نعى رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، الفقيدَ الكبير أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية، اليوم السبت.

وقال فتوح في بيان له، مساء اليوم السبت، إن الراحل كان مخلصاً وراشداً وحكيماً وأفنى حياته خدمة لشعبه وكان له دور كبير في دعم القضية الوطنية الفلسطينية، سائلاً الله عز وجل أن يمن على الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.


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