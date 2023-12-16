Sunday, 17 December 2023 12:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جريمة حرب جديدة : جرافات جيش الاحتلال تدوس المرضى والنازحين في ساحة مستشفى

12/16/2023 2:13:41 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN / كشف الصحفيون والمواطنون في قطاع غزة النقاب عن جريمة جديدة نفذها جيش الاحتلال في اطار جرائمه المتواصلة في قطاع غزة والتي تمثلت بقتل الجرافات لعشرات من المواطنين الجرحى والنازحين عبر السير على اجسادهم بالجرافات العسكرية.

وقالت قناة الجزيرة ان قوات الاحتلال دفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بجرافات بساحة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وقال الصحفي عماد زقوت في غزة ان أكثر من 20 جثة لشهداء وجدت في ساحة مستشفى كمال عدوان بعد أن دهستهم الجرافات الاسرائيلية.

وقال زقوت ان قوات الاحتلال دمرت بالكامل مستشفى كمال عدوان مشيرا الى انها تستهدف أي شئ يتحرك في محيطه.

بدوره طالب المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان القيام بتحقيق دولي في معلومات عن دفن الجيش الإسرائيلي مصابين أحياء بساحة مستشفى كمال عدوان.

MENAFN16122023000205011050ID1107606958

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث