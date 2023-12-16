جريمة حرب جديدة : جرافات جيش الاحتلال تدوس المرضى والنازحين في ساحة مستشفى

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة / PNN / كشف الصحفيون والمواطنون في قطاع غزة النقاب عن جريمة جديدة نفذها جيش الاحتلال في اطار جرائمه المتواصلة في قطاع غزة والتي تمثلت بقتل الجرافات لعشرات من المواطنين الجرحى والنازحين عبر السير على اجسادهم بالجرافات العسكرية.
وقالت قناة الجزيرة ان قوات الاحتلال دفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بجرافات بساحة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.
وقال الصحفي عماد زقوت في غزة ان أكثر من 20 جثة لشهداء وجدت في ساحة مستشفى كمال عدوان بعد أن دهستهم الجرافات الاسرائيلية.
وقال زقوت ان قوات الاحتلال دمرت بالكامل مستشفى كمال عدوان مشيرا الى انها تستهدف أي شئ يتحرك في محيطه.
بدوره طالب المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان القيام بتحقيق دولي في معلومات عن دفن الجيش الإسرائيلي مصابين أحياء بساحة مستشفى كمال عدوان.
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