جريمة حرب جديدة : جرافات جيش الاحتلال تدوس المرضى والنازحين في ساحة مستشفى

MENAFN - Palestine News Network ) غزة / PNN / كشف الصحفيون والمواطنون في قطاع غزة النقاب عن جريمة جديدة نفذها جيش الاحتلال في اطار جرائمه المتواصلة في قطاع غزة والتي تمثلت بقتل الجرافات لعشرات من المواطنين الجرحى والنازحين عبر السير على اجسادهم بالجرافات العسكرية.

وقالت قناة الجزيرة ان قوات الاحتلال دفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بجرافات بساحة مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

وقال الصحفي عماد زقوت في غزة ان أكثر من 20 جثة لشهداء وجدت في ساحة مستشفى كمال عدوان بعد أن دهستهم الجرافات الاسرائيلية.

وقال زقوت ان قوات الاحتلال دمرت بالكامل مستشفى كمال عدوان مشيرا الى انها تستهدف أي شئ يتحرك في محيطه.

بدوره طالب المرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان القيام بتحقيق دولي في معلومات عن دفن الجيش الإسرائيلي مصابين أحياء بساحة مستشفى كمال عدوان.