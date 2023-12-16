الامن العام : شخص يقتل صاحب محل تجاري بعمان وسيدة في عين الباشا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة من البحث الجنائي تمكنت من إلقاء القبض على مرتكب جريمتي قتل أمس واليوم في منطقتي لواء وادي السير ولواء عين الباشا .
وفي التفاصيل فقد ورد فجر أمس بلاغ بتعرض مالك أحد المحال التجارية في لواء وادي السير للإصابة بعيار ناري أثناء وجوده داخل محله من قبل شخص مجهول وما لبث أنْ فارق الحياة وفُتح تحقيق في الحادثة وبوشر البحث عن مطلق النار .
وأكّد أنّه اليوم تعرّضت إحدى السيدات في منطقة لواء عين الباشا لإطلاق النار من قبل أحد الأشخاص الذي تبيّن أنّه ذات الشخص مرتكب الجريمة السابقة وما لبثت أيضا أن فارقت الحياة .
وتابع الناطق الإعلامي أنه من خلال التحقيقات تم تحديد هوية مطلق النار وبالبحث عنه جرى تحديد موقعه في منطقة الرميمين وجرت مداهمته والقاء القبض عليه وضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم وبوشر التحقيق معه.
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