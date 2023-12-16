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حزب الإتحاد الوطني ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

12/16/2023 10:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتقدم حزب الإتحاد الوطني الأردني بكافة كوادره، ممثلا برئيس مجلسه المركزي الكابتن محمد الخشمان بخالص التعازي والمواساة إلى الأسرة الحاكمة في الكويت وإلى الشعب الكويتي الشقيق، داعين الله أن يتقبله في واسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
لقد كان الأمير نواف شخصية قيادية محورية، أثرى خلال حياته الوطن العربي بإسهاماته الجليلة وجهوده الدؤوبة في تعزيز الوحدة والاستقرار الإقليمي. بفقده، تخسر الأمة العربية والإسلامية أحد أبرز رموزها ودعائمها، التي لم تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستويات التنمية والتقدم.
يظل الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح رمزاً للعطاء والحكمة، وقدوةً في الإخلاص والتفاني في خدمة وطنه وأمته. ترك وراءه إرثاً عريقاً ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية والدولية، ستبقى خالدة في ذاكرة كل من عرفه وتأثر بنهجه وسياسته.
في هذه اللحظات العصيبة، نجدد التأكيد على وقوفنا إلى جانب الشعب الكويتي الشقيق في مصابه الجلل، ونشاطرهم أحزانهم وندعو الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان. إن رحيل الأمير نواف ليس خسارة للكويت وحسب، بل خسارة للأمة العربية والعالم الإسلامي بأسره.

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