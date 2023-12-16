صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومناطق بالجليل الأعلى

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومناطق بالجليل الأعلى
التاريخ
12/16/2023 10:10:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم، في كريات شمونة ومناطق متعددة في الجليل الأعلى.
وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت بوقوع إصابتين بانفجار طائرة مسيرة تسللت من لبنان نحو بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى.
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