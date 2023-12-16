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صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومناطق بالجليل الأعلى

12/16/2023 10:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صفارات الإنذار، مساء اليوم، في كريات شمونة ومناطق متعددة في الجليل الأعلى.


وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت بوقوع إصابتين بانفجار طائرة مسيرة تسللت من لبنان نحو بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى.

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