نائب فرنسي: أكثر من 4000 جندي إسرائيلي فرنسي يقاتلون بغزة

نائب فرنسي: أكثر من 4000 جندي إسرائيلي فرنسي يقاتلون بغزة
التاريخ
12/16/2023 10:10:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النائب الفرنسي توماس بورتس، إن أكثر من 4 آلاف جندي إسرائيلي يقاتلون في غزة هم فرنسيون مزدوجو الجنسية.
وبين بورتس ان على وزير العدل إحالة مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جرائم حرب للعدالة الفرنسية وعلى فرنسا إدانة مشاركة مزدوجي الجنسية من الفرنسيين في جرائم الحرب بحزم شديد.
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