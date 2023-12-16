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نائب فرنسي: أكثر من 4000 جندي إسرائيلي فرنسي يقاتلون بغزة

12/16/2023 10:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال النائب الفرنسي توماس بورتس، إن أكثر من 4 آلاف جندي إسرائيلي يقاتلون في غزة هم فرنسيون مزدوجو الجنسية.


وبين بورتس ان على وزير العدل إحالة مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جرائم حرب للعدالة الفرنسية وعلى فرنسا إدانة مشاركة مزدوجي الجنسية من الفرنسيين في جرائم الحرب بحزم شديد.


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