مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث الليلة العودة لصفقة تبادل اسرى

مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث الليلة العودة لصفقة تبادل اسرى
التاريخ
12/16/2023 10:10:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مجلس الحرب يجتمع الليلة لبحث إمكانية العودة لمفاوضات تهدف للتوصل إلى صفقة تبادل اسرى.
ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم 71 على التوالي، استشهد خلالها اكثر من 81 الف شخص، اغلبهم من الاطفال والنساء.
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