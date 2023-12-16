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مجلس الحرب الإسرائيلي يبحث الليلة العودة لصفقة تبادل اسرى

12/16/2023 10:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن مجلس الحرب يجتمع الليلة لبحث إمكانية العودة لمفاوضات تهدف للتوصل إلى صفقة تبادل اسرى.

ويواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة لليوم 71 على التوالي، استشهد خلالها اكثر من 81 الف شخص، اغلبهم من الاطفال والنساء.


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