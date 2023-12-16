الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بساحة مستشفى كمال عدوان في غزة
التاريخ
12/16/2023 10:10:52 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت قناة الجزيرة، إن قوات الاحتلال دهست نازحين داخل خيامهم بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان، في غزة .
وأضافت أن قوات الاحتلال دفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بجرافات بساحة المستشفى الواقع شمالي قطاع غزة.
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