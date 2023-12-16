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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بساحة مستشفى كمال عدوان في غزة

12/16/2023 10:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت قناة الجزيرة، إن قوات الاحتلال دهست نازحين داخل خيامهم بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان، في غزة .


وأضافت أن قوات الاحتلال دفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بجرافات بساحة المستشفى الواقع شمالي قطاع غزة.


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