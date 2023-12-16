افتتاح مشروعي معالجة انزلاق الجعيدية وطريق النعيمة-بلعما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم السبت، طريق جرش في منطقة الجعيدية أمام حركة السير إيذانا بانتهاء العمل في هذا الجزء من الطريق.
وفي ذات السياق، افتتح أبو السمن، مشروع اعادة تأهيل طريق النعيمة-بلعما في المنطقة الممتدة من جسر الشيخ مكازي أخو ارشيدة في منطقة رحاب وحتى جسر النعيمة.
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