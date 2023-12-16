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افتتاح مشروعي معالجة انزلاق الجعيدية وطريق النعيمة-بلعما

12/16/2023 10:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم السبت، طريق جرش في منطقة الجعيدية أمام حركة السير إيذانا بانتهاء العمل في هذا الجزء من الطريق.
وفي ذات السياق، افتتح أبو السمن، مشروع اعادة تأهيل طريق النعيمة-بلعما في المنطقة الممتدة من جسر الشيخ مكازي أخو ارشيدة في منطقة رحاب وحتى جسر النعيمة.

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