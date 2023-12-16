ناعياً نواف الأحمد.. خالد بن محمد بن زايد: فقدنا قامة كبيرة وقائداً مخلصاً لشعبه ووطنه

أعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي عن بالغ الحزن والأسى في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية اليوم.. داعياً سموه المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم دولة الكويت وشعبها وآل الصباح الكرام جميل الصبر والسلوان.

وقال سموه: "فقدنا اليوم قامة كبيرة وقائدا مخلصا خدم بلده وشعبه في المناصب التي تقلدها لعقود من الزمن، أسهم من خلالها بتعزيز مكانة الكويت الشقيقية إقليميا ودوليا، كما أسهم مع إخوانه القادة في تعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

ودعا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.. الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها العزيز ويديم عليهم الرفعة والعزة.

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