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الوصل يفوز على اتحاد كلباء ويعزز تربعه على قمة دوري المحترفين

12/16/2023 10:00:33 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

عزز الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين، بوصوله إلى 27 نقطة، بعد فوزه على ضيفه اتحاد كلباء 2-1، وسجل للوصل نيكولاس خمينيز وفابيو دي ليما في الدقيقتين 31 و70، وأحرز غوستافو هدف اتحاد كلباء في الدقيقة 80 من عمر مباراتهما على ملعب إستاد زعبيل مساء اليوم، ضمن الجولة 11، والتي شهدت أيضاً، طرد سالم العزيزي لاعب الوصل في الدقيقة 90، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 12 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر.

وشكل اتحاد كلباء أول خطورة في المباراة بتسديدة من أندريس فومبيرجار، وحولها خالد السناني حارس الوصل، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 26، ورد نيكولاس خمينيز، بتسديدة قوية للوصل في الدقيقة 30، وأبعدها عيسى أحمد حارس اتحاد كلباء، ولكنه لم يستطع أن يمنع ركلة حرة مباشرة سددها نيكولاس في الدقيقة 31، من أن تسكن مرماه معلنة عن هدف للوصل، وحاول اتحاد كلباء العودة، وسدد لاعبه لياندرو كرة قوية، وحولها السناني، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوصل بهدف وحيد.

وبحث اتحاد كلباء عن التعادل في الشوط الثاني، ومنحه تراجع الوصل، الفرصة إلى فرض السيطرة والاستحواذ حتى تمكن فابيو دي ليما من تسجيل هدف ثانٍ للوصل من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 70، وسجل غوستافو هدفاً لاتحاد كلباء في الدقيقة 80، بتسديدة قوية لتسديدة زميله مهدي قائدي المرتدة من الحارس السناني، وسدد نيكولاس خيمنيز كرة قوية للوصل في الدقيقة 86، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر، وطرد حكم المباراة، سالم العزيزي لاعب الوصل بالإنذار الثاني في الدقيقة 90.

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