النصر يستعيد نغمة الفوز بثلاثية بيضاء في عجمان

استعاد النصر نغمة الانتصارات بعد 5 جولات وبعد أكثر من شهرين، بفوزه خارج ملعبه على مستضيفه عجمان بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين، ليصل للنقطة 12 متقدماً خطوة مهمة في جدول الترتيب، تاركاً خلفه عجمان صاحب الـ 10 نقاط.

وجاء الفوز النصراوي الكبير بعد ندية قصيرة فرضها عجمان خلال أول ربع ساعة، تهيأت فيها فرصة ثمينة لـ "البرتقالي" لتسجيل هدف السبق في الدقيقة 12 من رأسية نادر الغندري التي اصطدمت بدفاع النصر وسقط فيها المهاجم روكي داخل الصندوق، وطالب فيها عجمان بركلة جزاء، ولم تمض دقائق معدودة ليفرض سيطرته ونتج عنها ركلة جزاء ارتكبها ناصر عبد الهادي مع أجودلو، احتسبها الحكم احمد عيسى درويش ونفذها عادل تعرابت "ق 20" مسجلً هدف السبق على يمين الحارس علي الحوسني وبسط النصر تفوقه بعد ذلك وكاد ايوري جوزيه أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة قوية مرت فوق المرمى "ق 28"، قبل أن يضيف مانولو الهدف الثاني للنصر من صناعة متقنة لـ عادل تعرابت "ق 34"، لينتهي الشوط الأول بثنائية للنصر دون رد.

واستمرت سيطرة النصر منذ بداية الشوط الثاني، ونجح في إفساد خطة عجمان في تقليص الفارق بتسجيل هدف ثالث عن طريق مانولو صاحب الهدف الثاني والذي أكمل رأسية ليما داخل المرمى "ق 48"، وأنقذ حارس عجمان علي الحوسني فريقه من هدف رابع بعد تصديه لتسديدة سمير ميمسيفيتش القوية، واضطر عجمان لإكمال المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 70 عندما عاد الحكم لتقنية "الفار" ومعاينة احتكاك عصام فائز مع اجودلو، ليقرر بعدها الحكم طرد فائز بالبطاقة الحمراء المباشرة، وضاعت بعد ذلك عدة فرص للفريقين حتى انتهت المباراة بالثلاثية النصراوية.

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