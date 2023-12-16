«أريستا» تدخل سوق الإمارات باستثمارات 5 مليارات درهم خلال 4 سنوات

أعلنت شركة «أريستا» العقارية دخولها المشهد العقاري في سوق الإمارات،

إذ تعتزم الشركة القيام باستثمارات كبيرة تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، كما تهدف لوضع معايير جديدة للتميز في قطاع العقارات الإماراتي فتتطلع لتقديم منظور جديد للحياة الفاخرة بإضفاء أناقة التصميم في مشروعاتها كافة.



واكد سريشتي غور، رئيس قسم العلاقات الإعلامية في «أريستا»، إدراك الشركة الإمكانات الفريدة التي تتمتع بها دولة الإمارات. وقال: تتسق رؤية الإمارات بقيادتها الرشيدة واقتصادها المزدهر وتنوعها السكاني تماماً مع رؤية والتزام «أريستا» تقديم مفهوم جديد للحياة الفاخرة، فنحن في «أريستا» نتبع نهج منح جودة العمل الأولوية، لا حجمه، ويتضمن نهجنا التخطيط لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المساحة في الوحدات السكنية الفخمة التي نقدمها بما يضمن كونها الأكثر تميّزاً في فئتها بما يتماشى مع أسلوب حياة عملائنا الفريد، وكلّنا ثقة بأن خدماتنا المخصصة ستعمل على إعادة تعريف جوهر الحياة المجتمعية الفاخرة للوصول بقطاع العقارات إلى آفاق لم يصل إليها من قبل.

ومع تبنيها رؤية تركز على إنشاء مساكن تتسق مع الأذواق الرفيعة للعائلات الباحثة عن الرفاهية والفخامة، تلتزم «أريستا» توظيف خبرات أفضل المصممين والمهندسين المعماريين ومنسقي الحدائق لتطوير مساحات معيشية لا مثيل لها. وفي إطار خططها الطموحة، تتطلع أريستا العقارية أيضاً للتوسع في قطاع العقارات التجارية في السنوات المقبلة، بتطوير مساحات تجارية فاخرة تواكب الطلب المتزايد على هذا النوع من العقارات.

وتتميز «أريستا» عن غيرها بتجاوزها حدود الأدوار التقليدية لمطوري العقارات، فترى نفسها شريكاً حيوياً في تطوير المجتمعات التي تعمل فيها فترتكز على منظومة قيم متميزة ذات ثلاثة محاور: المحور الأول يتمثل في تبني مبدأ استغلال المساحات وإعادة تعريف أساليب الحياة من دون عناء للنخبة المختارة والمحور الثاني يهدف إلى تقديم تجارب فاخرة بلا حدود، فتبرز أوجه الفخامة المخصصة واللحظات المهمة والمجتمع الحصري الذي ينمي الأواصر الدائمة بين أفراده أما المحور الثالث، وهو الأناقة الخالدة، فيسعى إلى تسليط الضوء على وحدات أريستا السكنية إرثاً دائماً تم تصميمه بعناية فائقة واستخدام مواد عالية الجودة ما يجعلها تتخطى كونها مجرد منازل، بل لتصبح مثالاً حياً يحتضن جوهر فلسفة الحياة الذي تتوارثه الأجيال.