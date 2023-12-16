وصول سفينة مساعدات إماراتية الى العريش بحمولة 4000 طن لدعم سكان غزة

وصلت سفينة مساعدات إماراتية على متنها 4016 طناً من المواد الإنسانية إلى مدينة العريش تمهيداً لإدخالها إلى غزة، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية لدولة الإمارات للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وشهد وصول السفينة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون التنمية والمنظمات الدولية، والسفيرة مريم خليفة الكعبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وراشد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي واللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافط شمال سيناء.

وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء الفجيرة على متنها 3,465 طنا من المواد الغذائية، و420 طنا من المواد الايوائية، إضافة إلى 131 طنا من المساعدات الطبية التي تم تأمينها من قبل كل من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال سلطان الشامسي مساعد الوزير لشؤون التنمية والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية.. أن دولة الإمارات سارعت منذ بدء الأزمة في غزة إلى تقديم المساعدات الإغاثية والغذائية لسكان القطاع، وذلك في إطار التزامها بالتخفيف عن معاناة الشعب الفلسطيني من الأوضاع الصعبة المستمرة التي يعيشها، وبما يعكس قيم العطاء والتضامن الإنساني الراسخ لدى دولة الإمارات تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

من جانبه قال راشد مبارك المنصوري الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن هذه المساعدات الإغاثية تؤكد استمرار جهود دولة الإمارات في دعم المبادرات والمشاريع التنموية وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة.

وأكد أن دولة الإمارات حققت نجاحات ومكتسبات عديدة للشرائح والفئات المتضررة حتى أصبحت من أهم الدول المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن عملية الفارس الشهم 3 إلى ما قبل 15 ديسمبر أكثر من 7523 طنا من المساعدات، فيما بلغ إجمالي عدد الطائرات ضمن الجسر الجوي الإماراتي 111 طائرة وأكثر من 63 شاحنة.

ويجسد التزام الإمارات قيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الاغاثي والإنساني حرصت خلاله الإمارات على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة.