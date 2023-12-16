جرافات الاحتلال دهست نازحين بساحة مستشفى كمال عدوان
التاريخ
12/16/2023 10:00:08 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني
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قال مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال دهست خيام النازحين بمن فيها بالجرافات في ساحة مستشفى كمال عدوان ، ما ادى الى استشهادهم.
واضاف :
قوات الاحتلال دفنت عشرات المرضى والنازحين أحياء بعد دهس خيامهم بجرافات بساحة مستشفى كمال عدوان.
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