المرزوقي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد التنس الآسيوي

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، في دورته 2023-2027، وذلك في الانتخابات التي جرت في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وثمن المرزوقي دعم ومتابعة الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأعضاء مما مهد لفوز الإمارات بهذا المنصب الآسيوي.
وقال:" يأتي فوز الإمارات بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي تزامنا مع النقلة النوعية التي تشهدها رياضة التنس في الإمارات على كافة المستويات ومنها استضافة وتنظيم البطولات وتطوير الأكاديميات واكتشاف المواهب وتنمية إمكاناتها".
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