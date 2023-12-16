المرزوقي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد التنس الآسيوي

فاز ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد الإمارات للتنس بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، في دورته 2023-2027، وذلك في الانتخابات التي جرت في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وثمن المرزوقي دعم ومتابعة الشيخ حشر آل مكتوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأعضاء مما مهد لفوز الإمارات بهذا المنصب الآسيوي.

وقال:" يأتي فوز الإمارات بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي تزامنا مع النقلة النوعية التي تشهدها رياضة التنس في الإمارات على كافة المستويات ومنها استضافة وتنظيم البطولات وتطوير الأكاديميات واكتشاف المواهب وتنمية إمكاناتها".

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