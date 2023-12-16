محمد الهاشمي يباشر أعماله رئيساً تنفيذياً لتعاونية الاتحاد

باشر محمد الهاشمي مهامه وأعماله بصفته رئيساً تنفيذياً لتعاونية الاتحاد، حيث سيتولى مهمة تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الطموحة للتعاونية، مع التركيز على توسيع نطاق أعمالها والتوسع والانتشار بشكل مدروس في قطاع تجارة التجزئة بإمارة دبي وتعزيز تواجدها في أسواق الدولة والتوسع إلى أسواق جديدة ضمن خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد.

وحرص محمد الهاشمي في بداية أعماله ومهامه على القيام بالتواصل مع المساهمين والاجتماع معهم“عن بعد”، مؤكداً خلال حديثه معهم أن التعاونية رسخت مكانتها بقوة باعتبارها واحدة من أهم التعاونيات الرائدة في الدولة والمنطقة، وسيعمل بالتعاون مع إداراتها المختلفة وفريق عملها الذي يتمتع بالكفاءة والخبرة الكبيرة إلى قيادتها لآفاق جديدة من التطور والنمو، مما يمثل علامة فارقة جديدة وهامة في مسيرتها التجارية.

وقال خلال حديثه إنه موجود لخدمة الجميع، وبأن باب التعاونية سيبقى مفتوحاً لاستقبال جميع الملاحظات والمقترحات والأخذ بها بعين الاعتبار والاستفادة منها لتطوير أعمالها وعملياتها في قطاع تجارة التجزئة، لتبقى في مقدمة التعاونيات الاستهلاكية بالدولة.

وبين أن هناك أفكار كثيرة وسيبذل جهده خلال الفترة الحالية والمستقبلية لتنفيذ المبادرات والخطط التي تتمثل في استمرار التنويع ومواكبة التطورات الرقمية في عالم التجارة الإلكترونية بما يتناسب مع التطورات الحاصلة على المستوى المحلي والعالمي بهذا المجال، والنمو في أعمال التعاونية في مجالات متعددة، والاستمرار في دعم ملف التوطين الذي يعتبر على رأس أولويات التعاونية، بالإضافة إلى تعزيز أنشطة التعاونية التجارية، بما يصب بالمصلحة العامة، ويسعد المساهمين والمستهلكين.

وأشار إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون والتكامل بين مختلف الجهات والمتعاملين مع التعاونية والموردين لها لتقديم خدمات عالية الجودة للمتعاملين مع التعاونية وكافة شرائح المجتمع والمستهلكين، إضافة إلى التركيز على الاستثمار بشكل أكبر في تطوير مهارات الموظفين ودفع عجلة الابتكار واعتماد التقنيات الرقمية، لمنح التعاونية ميزة تنافسية لجذب أفضل المنتجات وإنجاز مشاريع رائدة في إمارة دبي.





وتجدر الإشارة إلى أن محمد الهاشمي يمتلك خبرة طويلة تمتد لــ 19 عاماً في مجالات التجارة والأعمال، وتم اختياره في عام 2021 للانضمام لبرنامج المنتدى الاقتصادي العالمي للشباب لدوره وإنجازاته المتميزة في قطاع الأعمال، ولديه سجل حافل بالإنجازات والخبرات العملية في إدارة العمليات التشغيلية بقطاع التجزئة، مما سيساهم في تأسيس بيئة عمل مبتكرة، ووضع السياسات التطويرية التي تؤدي إلى الارتقاء بأداء أعمال التعاونية.

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