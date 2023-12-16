«مجموعة الفطيم» تتبنى استراتيجيات لإزالة الكربون من أعمالها

أكد رامز حمدان، المدير التنفيذي، معدات الفطيم الصناعية «فامكو والمركبات التجارية»، أن «مجموعة الفطيم» لعبت دوراً مهماً في مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي استضافته دولة الإمارات أخيراً، فنحن نفتخر بكوننا الشريك الاستراتيجي للنقل الكهربائي فيه. ويشمل ذلك الدور تقديم أسطول نقل متكامل يضم 360 مركبة طاقة جديدة و10 حافلات كهربائية، بما يوفر تمثيلاً لعروضنا المتكاملة للنقل الكهربائي في الإمارات. كما استضافت المجموعة جلسات نقاشية رئيسية تضمنت استراتيجيات إزالة الكربون من أعمالها.

وقال إن «الفطيم للسيارات» عرضت محفظتها التجارية من حلول النقل الكهربائي على مدار الفعالية. واستضاف جناحها مجموعة طرازات المركبات الكهربائية المتطورة، كما تضمن مساحة مخصصة لعرض منظومة المركبات الكهربائية المتكاملة التابعة للفطيم للسيارات، بدءاً من المركبات الكهربائية المعروضة، ووصولاً إلى صالة العرض الغامرة للسيارات الكهربائية القائمة على الواقع الافتراضي، إلى جانب تقنيات التدريب المتطورة على الصيانة لخبراء السيارات الكهربائية.

وأضاف: استضافت المجموعة جلسات نقاشية رئيسية تناولت أهمية إزالة الكربون بالنسبة للأعمال، وسلطت الضوء على التزام شركائها، مثل فولفو وبولستار وبي واي دي وريفر، بالممارسات المستدامة على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بهم.



وقال إن «الفطيم للسيارات» تنظر إلى الاستدامة كمسؤولية أساسية، لذلك قامت بإطلاق مبادرات لدمج حلول النقل الصديقة للبيئة ضمن محفظتها، بالتوازي مع التزام شركائها بالحد من الآثار البيئية الضارة. وتشمل تلك المبادرات توفير الشاحنات الثقيلة والحافلات ومعدات البناء الكهربائية، بما يسهم في مستقبل أكثر استدامة في قطاعات متنوعة، بما فيها قطاع النقل العام. ونعمل أيضاً بشكل وثيق مع عدد من المساهمين (بمن فيهم مؤسسات حكومية وغير حكومية) لضمان أن تلك المركبات توفر على أرض الواقع حلولاً عملية بأسعار معقولة.



وأضاف: تقود شركة «الفطيم للآليات والمعدات الآلية» الجهود الرائدة لإطلاق الشاحنات الآلية، انطلاقاً من التزامها العميق بالاستدامة البيئية وبالاستفادة من المجموعة المميزة من الحلول التي يوفرها شركاؤها. ونهدف، من خلال تقديم باقة مختارة من الشاحنات مثل فولفو إف إتش الكهربائية وفولفو إف إم الكهربائية، إلى لعب دور رائد لتوفير خيارات نقل صديقة للبيئة وأكثر استدامة، ويرتكز دافعنا على الحاجة الملحة لمواجهة التحديات البيئية والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة. وتتمحور جهودنا حول الابتكار والتخطيط المستمرين، بما يضمن ترسيخ مكانتنا الريادية في مجال الحلول المستدامة في قطاع المركبات الكهربائية. ويؤكد ذلك النهج الثابت على التزامنا تجاه قطاع نقل أكثر استدامة ومراعاة للبيئة.

قال إن الشاحنات الكهربائية، مثل فولفو إف إتش الكهربائية وفولفو إف إم الكهربائية، تسهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة من خلال تقديم فوائد عدة لقطاع النقل، مثل عدم وجود انبعاثات من أنبوب العادم، والحد من تلوث الهواء، والكفاءة في استهلاك الطاقة، حيث تستطيع الشاحنات الكهربائية تحويل نسبة أعلى من الطاقة من الشبكة إلى عمل فعلي، مما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة وانخفاض التكاليف التشغيلية. كما تقلل تلك الشاحنات من الضجيج، حيث تعمل بهدوء أكبر بكثير مقارنة بالشاحنات التي تعمل بالديزل، وتمتلك هذه الميزة أهمية خاصة في المناطق الحضرية التي يعتبر فيها التلوث الضجيجي مصدر قلق كبيراً. ويسهم تقليل مستويات الضجيج في توفير بيئة معيشية أفضل للسكان، ويمكن أن يسهم في جهود الامتثال للوائح المتعلقة بالضجيج في المدن. وتعتبر التكلفة الإجمالية للملكية ميزة مهمة أيضاً، فعلى الرغم من أن التكاليف الأولية للشاحنات الكهربائية عالية، إلا أنها تتميز بانخفاض التكاليف التشغيلية والصيانة، مما يعني تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف خلال فترة عمرها.

وأضاف: أما بالنسبة لردود أفعال الزبائن، فقد شهدنا تزايداً مطرداً في اعتماد الشاحنات الكهربائية، حيث بدأ العديد من الزبائن، بمن فيهم شركات الخدمات اللوجستية وأساطيل التوصيل، يدركون مزايا الشاحنات الكهربائية ويعملون على توظيفها بشكل فاعل في عملياتهم. لقد كانت استجابة الزبائن إيجابية للغاية، حيث يزداد عدد الشركات التي تلتزم بحلول النقل المستدامة.

وتابع: يدرك الزبائن أهمية المنافع البيئية، والوفورات المحتملة في التكاليف، والصورة العامة الإيجابية المترافقة مع اعتماد الشاحنات الكهربائية في عملياتهم. كما تشهد البنية التحتية للشحن توسعاً متزايداً، مما يقلل مخاوف زبائن الشاحنات الكهربائية المتعلقة بمحدودية المسافات التي يمكنها قطعها. وحصلت شاحنات فولفو الكهربائية، مثل فولفو إف إتش الكهربائية وفولفو إف إم الكهربائية، على ردود فعل إيجابية من الزبائن، حيث أشادوا بموثوقيتها وجودة أدائها والانتقال السلس من الشاحنات العاملة على الديزل إلى تلك العاملة على الكهرباء.



وحول عرض أول آلية كهربائية في مؤتمر الأطراف، قال: يمثل الكشف عن أول آلية بناء كهربائية بالكامل، حفارة فولفو إي سي آر 25 الكهربائية المدمجة، في مؤتمر الأطراف إنجازاً كبيراً لمجموعة الفطيم، حيث تعكس التزامها الراسخ تجاه الابتكار في مجال معدات البناء المستدامة. وتعتبر هذه الآلية جزءاً من مجموعة متميزة أكبر، والتي تضم حفارة إي سي آر 25 الكهربائية المدمجة، وحفارة إي سي 230 الكهربائية بقدرة 23 طناً، واللودر الكهربائي ذي العجلات إل 120 إتش. وتجسد هذه المجموعة التزامنا بتوفير حلول كهربائية بمختلف الأحجام، بما يلبي احتياجات البناء المتنوعة.

وحول الاستعدادات لتجربة أولى آليات البناء الكهربائية في الإمارات، قال: تحظى التجارب المقبلة لأولى آليات البناء الكهربائية في الإمارات باهتمام كبير، ونتوقع أن تؤكد تلك التجارب كفاءة حلولنا من معدات البناء الكهربائية وموثوقيتها وإنتاجيتها، مما يساهم في تحقيق الأهداف الأوسع لمجموعتي الفطيم وفولفو في المنطقة.

وحول مساهمة المجموعة في انتشار الحافلات الكهربائية، قال: يعكس دورنا المحوري في إطلاق الحافلات الكهربائية، خصوصاً حافلة فولفو 7900 الكهربائية، التزامنا بتطوير قطاع النقل العام المستدام. وتمثل هذه الحافلة إضافة متميزة لهذه المجموعة، حيث تتميز بقدرة استيعابية أعلى، بينما يضمن مفهوم الشحن المرن سلاسة عمليات تشغيلها. وتسهم سلسلة فولفو 7900، من خلال مزايا الاستدامة وانعدام الضجيج الصادر عنها والكفاءة العالية، جنباً إلى جنب مع خدماتنا المتكاملة وشراكتنا مع فولفو، في تعزيز جهود المدينة في مسيرتها نحو تحقيق الحياد الكربوني في المستقبل. كما تتمحور تلك الحافلات حول توفير أعلى مستويات الراحة للركاب، لتضمن لهم تجربة سفر مميزة مع المساهمة في بيئة حضرية أكثر صداقة للبيئة واستدامة.

وقال إن الحافلات الكهربائية تلعب دوراً مهماً في المساهمة في النقل العام المستدام من خلال الحد من الانبعاثات وتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة وأقل ضجيجاً، وهو ما ينسجم مع التزامنا بحماية البيئة وتعزيز جودة الحياة في المجتمعات التي نعمل فيها.

وأشار إلى أن رحلتنا في مجال حلول النقل الصديقة للبيئة بدأت عام 2008 مع إطلاق أول سيارات هجينة في الدولة، وتضاعف التزامنا تجاه الحلول حيادية الكربون خلال السنوات القليلة الأخيرة من خلال تأسيس شركة متخصصة بالنقل الكهربائي وعقد الشراكات مع علامات تجارية كهربائية على امتداد سلسلة القيمة. وكانت استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 حافزاً أساسياً لتسريع جهودنا في مجال التحول نحو المركبات الكهربائية، خصوصاً أن مجموعة الفطيم للسيارات هي إحدى أهم الجهات المعنية بقطاع السيارات والمجموعة الرائدة في سوق النقل في الإمارات. وينسجم ذلك أيضاً مع استراتيجية الأعمال لمجموعة فولفو الشريكة لنا، والتي التزمت بتقديم مجموعة شاحنات عديمة الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040.



وأكد أن التحول نحو السيارات الكهربائية يواجه تحديات عدة، مثل قلة توفر البنية التحتية للشحن. وعملنا في الفطيم على معالجة هذه التحديات بشكل مباشر من خلال تطبيق حلول مبتكرة. واستطعنا، بفضل تركيزنا على التطور المستمر واعتماد التكنولوجيا والتعاون مع الجهات المعنية، تجاوز العوائق ولعب دور رائد في مجال الاستدامة في قطاعنا.



ومع تنامي الوعي والطلب على التحول إلى السيارات الكهربائية، نتوقع اعتماداً أكبر للمركبات الكهربائية لتحل محل المركبات التقليدية مثل الحافلات والشاحنات. ونتوقع أيضاً تراجع التحديات في المستقبل، بفضل إجراء المصنعين لاختبارات مكثفة واعتمادهم عمليات مبتكرة، وإنتاجهم للمزيد من الحلول الجديدة يوماً بعد يوم.



وقال إن خططنا المستقبلية للسيارات الكهربائية ومبادرات الاستدامة تتضمن مواصلة الابتكار وتوسيع محفظتنا من المركبات ووسائل النقل الثقيلة الكهربائية. ونطمح للعب دور رائد في رسم مستقبل أكثر استدامة لقطاع النقل في منطقة الخليج العربي وخارجها. وتنسجم هذه الرؤية الاستراتيجية مع أهداف شركتنا، كما تسهم بشكل كبير في الأهداف البيئية الأوسع لقطاع النقل.





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