3000 عارض صيني في «تشاينا هوم لايف» بمركز دبي التجاري الثلاثاء

ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي معرض «تشاينا هوم لايف 2023» الثلاثاء 19 ديسمبر ويستمر إلى 21 ديسمبر بالتعاون مع غرفة تجارة دبي وبمشاركة 3000 عارض من كبار الموردين في الصين يقدمون مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات في المعرض، بما في ذلك مواد البناء، والأدوات المنزلية والهدايا، ومستلزمات الأطفال والأمهات، والمنسوجات والملابس، والآلات الصناعية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأجهزة المنزلية، والطاقة، وحلول الطاقة الجديدة.

وتشهد نسخة 2023 من الحدث أيضاً إطلاق ABC&Mom Show، وهو حدث متميز مخصص للحصول على منتجات الأمومة والرضع والأطفال، وسيعرض هذا الحدث المتخصص المنتجات الرئيسية التي تلبي الاحتياجات الفريدة للأمهات والأطفال، بما في ذلك الألعاب، وتغذية الأطفال والوجبات الخفيفة، ولوازم التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وملابس الأطفال، وعربات الأطفال، وما إلى ذلك.

وبالتعاون مع غرفة تجارة دبي، من المقرر أن يقوم المعرض بتكريم التميز من خلال تقديم «جوائز الجودة» خلال اليومين الأولين من الحدث، ستكرم هذه الجائزة المتميزة كبار الموردين الصينيين لالتزامهم الثابت بالجودة والابتكار، مما يعزز تفاني المعرض في تحقيق التميز.

وقال بينو بيلاي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ميورينت الدولية المنظمة للمعرض: «تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً مهماً للمصنعين الصينيين، وقد بذلنا جهوداً مكثفة لضمان تلبية المنتجات في المعرض لطلب المشتري، في المنطقة».

وأضاف بيلاي: «يوفر المعرض فرصة للمشترين للمس والشعور بأحدث الاتجاهات شخصياً، وللوكلاء المحليين لتسهيل التواصل الفعال والمحادثات التجارية مباشرة مع المصنعين الصينيين».

ويأتي توقيت المعرض مواكباً لما تشهده العلاقات بين الإمارات والصين والنمو الكبير في التجارة الثنائية بينهما، ففي عام 2022، وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 99.27 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 37.4% على أساس سنوي. والجدير بالذكر أن صادرات الصين ارتفعت بنسبة 23.3% على أساس سنوي إلى 53.86 مليار دولار، في حين شهدت الواردات نمواً قوياً بنسبة 58.9% لتصل إلى 45.41 مليار دولار. وبناءً على هذا الزخم، شهدت الفترة من يناير إلى أغسطس 2023 حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات بقيمة 62.32 مليار دولار أمريكي، حيث بلغت صادرات الصين 36.63 مليار دولار أمريكي ووارداتها 25.69 مليار دولار. ويواصل معرض China Homelife 2023 لعب دور محوري في تعزيز التجارة والاستثمار بين الصين والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم بالفعل تسجيل أكثر من 100 ألف زائر ومشتري تجاري مسبقاً لحضور المعرض.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز