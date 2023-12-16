6.25 مليارات درهم صادرات الإمارات من المواد البلاستيكية إلى الهند

بلغت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند 85 مليار دولار أمريكي (312 مليار درهم) في الفترة ما بين 2022-2023. وفي حين صدرت الإمارات إلى الهند 1.7 مليار دولار (6.25 مليارات درهم) من المواد البلاستيكية، أكثر مما تستورده (580 مليون دولار)، إلا أن هناك مجالاً كبيراً للنمو. وتشمل فئات الصادرات الرئيسية للهند المواد الخام البلاستيكية (39.2%)، والأغشية والصفائح البلاستيكية (13.6%)، والمنتجات الاستهلاكية والأدوات المنزلية (8.4%)، جاء ذلك على هامش مشاركة مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي معرض عرب بلاست 2023 في دبي، حيث قاد المجلس أحد أكبر مجموعة عمل بلغت 73 مصدراً إلى جناح الهند في المعرض.

وقال هيمانت مينوتشا، رئيس مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي (PLEXCONCIL): «استوردت منطقة الشرق الأوسط من دولة الإمارات ما قيمته 38 مليار دولار من المواد البلاستيكية في عام 2022، مع استحواذ الهند على حصة 4.7% (1.7 مليار دولار أمريكي). وتسلط هذه البيانات الضوء بوضوح على إمكانات النمو الهائلة للمواد البلاستيكية الهندية في المنطقة، وذلك باعتبارها الهيئة العليا لصناعة تصدير البلاستيك الهندية، ويلتزم مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي بدعم أعضائه للاستفادة من هذه الإمكانات»، كما أشار «تعكس مشاركتنا في معرض عرب بلاست مع أكبر وفد لدينا على الإطلاق والذي يضم 73 مصدراً هذا الالتزام».

تشير مؤشرات البحث لمجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي (PLEXCONCIL) إلى أن إمكانات زيادة حجم الصادرات البلاستيكية بين الهند والإمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار أمريكي.

وتتواجد هيئة ترويج الصادرات في عرب بلاست لأنها تمثل فرصة فريدة للشركات الهندية لتوسيع المنطقة. تشترك الهند والإمارات في تاريخ طويل من العلاقات التجارية الناجحة، حيث تعد دولة الإمارات ثالث أكبر مستورد للمواد البلاستيكية الهندية. الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات يجعلها مركزاً للتجارة العالمية، مما يعزز بيئة التواصل التجارية النابضة بالحياة.

وقال سريباش داسموهاباترا، المدير التنفيذي مجلس ترويج صادرات البلاستيك الهندي: «لقد أدى توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوفير إطار عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي، وإن هذه الاتفاقية التاريخية تسهل زيادة التعاون والشراكات الاقتصادية».





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز