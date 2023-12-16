موسم شتوي استثنائي وتجارب فريدة في مهرجان دبي للتسوق

تواصل الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق بتجاربها الرائعة وفعالياتها الترفيهية الفريدة من نوعها وعروضها الترويجية المميزة إسعاد الزوار من جميع الأعمار خلال موسم الأعياد في دبي. ويقدم المهرجان حتى 14 يناير 2024 عالماً رائعاً من التجارب لا تنسى في دبي خلال فصل الشتاء، حيث تنتشر الزينة الضوئية ويفرح الأطفال بلقاء الشخصيات المتنوعة، ويستمتع جميع أفراد العائلة بتجارب فنون الطهي والمأكولات اللذيذة، ومشاهدة عروض طائرات الدرون، والمجسمات الضوئية المميزة، ليعيش الجميع أجواء احتفالية رائعة في دبي. وفيما يلي لمحة عن أبرز العروض والفعاليات.

وسيقضي الزوار أروع الأوقات في الحديقة الشتوية السنوية التي يستضيفها فندق «حبتور بالاس دبي» في الهواء الطلق حتى 31 يناير 2024. وسيعيشون أجمل التجارب مع تناول ألذ المأكولات من عربات الطعام، ومشاهدة العروض الحية وشجرة العيد الضخمة، وغيرها من الفعاليات الترفيهية المناسبة لجميع الأعمار. وستوفر الحديقة أيضاً للزوار مجموعة متنوعة من أشهى الأطباق، والعديد من العروض الاحتفالية التي تقدمها مواهب فنية محلية. كما سيفرح الأطفال بالزينة التي تعكس أجواء الاحتفال بالأعياد، إضافة إلى زيارات الشخصيات المفضلة اليومية.



ولا تكتمل أجواء البهجة في مهرجان دبي للتسوق إلا بزيارة سوق الأعياد في مدينة جميرا، ويقدم السوق الفريد من نوعه شجرة مزينة بارتفاع 36 قدماً، مع فرص لتناول أشهى المأكولات الموسمية لدى أكشاك الطعام المتنوعة، والاستمتاع بالأنشطة الترفيهية العائلية مثل ركوب قطار القطب الشمالي، ودوامة البندقية المزينة المكونة من 4 عربات، والاستماع لأجمل أغاني الأعياد الشهيرة، وركوب «العبرة» وتزيين بيت كعكة الزنجبيل.

كما تعود مدينة الشتاء في إكسبو دبي لاستقبال الزوار بمجموعة من التجارب الرائعة المناسبة لجميع الأعمار. وستبهر قبة الوصل زوارها بعرض ضوئي مذهل وأجواء احتفالية عالمية تتضمن تجارب تسوق رائعة وفعاليات متنوعة مثل كهف الهدايا للأطفال، وشجرة ضخمة بارتفاع 16 متراً، مع الثلوج المتساقطة، والألعاب الممتعة.

وتفتح مدينة الشتاء أبوابها للزوار يومياً من الساعة 3 عصراً حتى الساعة 11 مساءً، وستمنح الزوار من جميع الأعمار فرصة الانضمام إلى الفريق الذي يسعى للحفاظ على البيئة وإنقاذ القطب الشمالي، إضافة إلى العديد من الفعاليات الممتعة مثل كهف ومصنع الألعاب الصديقة للبيئة، ومزرعة فروستي ومخبز السيدة كلوز، حيث سيقضون أوقاتاً مليئة بالفرح ضمن أجواء شتوية احتفالية وهم يتتبعون الأدلة ويتغلبون على التحديات، ويشاركون الفرحة مع شخصيات العيد الشهيرة ويتلقون رسائل مهمة عن الاستدامة.

أما في نخيل مول، فتستقبل حديقة الأعياد زوارها بمجموعة من الأنشطة الترفيهية العائلية خلال موسم الأعياد حتى 30 يناير 2024. وتضم الحديقة زخارف وزينة شتوية رائعة، ونافورة مائية، وشجرة العيد، وأنواع متنوعة من الزهور لتخلق أجواء شتوية مميزة مستوحاة من الطبيعة وتمكن الزوار من الاستمتاع بأروع التجارب والتقاط الصور وصنع ذكريات لا تنسى.

إضافة لذلك، توفر «ذا باي بي سوشيال»، الوجهة الجديدة الواقعة على الواجهة البحرية في دبي فستيفال سيتي مول، فعاليات رائعة ضمن أجواء احتفالية مميزة حتى 30 أبريل 2024. وتتضمن تلك الفعاليات تجارب المأكولات من عربات الطعام وتجارب التسوق وأنشطة عائلية ترفيهية تتضمن مجسمات فنية تفاعلية وفعاليات ثقافية. ومن الفعاليات التي تستضيفها هذه الوجهة المميزة أكشاك ألعاب الكرنفال التي تقدم جوائز قيمة، إضافة إلى التجارب الترفيهية الرائعة التي تضم العديد من الألعاب القابلة للنفخ مثل الترامبولين العملاق والمنزلقات الضخمة وسباقات الحواجز وغيرها. فلا تفوتوا هذه التجربة الاستثنائية التي ستصنع ذكريات عزيزة لا تنسى.

وتنطلق عروض طائرات الدرون المجانية الرائعة برعاية شركة الإمارات للبترول يومياً في الساعة الثامنة مساءً والعاشرة مساءً في سماء بلوواترز وذا بييتش ضمن فعاليات «أضواء دبي» في مهرجان دبي للتسوق حتى 14 يناير 2024، لتسرد قصة دبي الملهمة ومستقبلها المشرق.

ولجعل تجارب الزوار أكثر روعة، تقدم «أضواء دبي» تجربة مميزة خلال مهرجان دبي للتسوق وتستمر حتى 14 يناير 2024، لتحول المدينة مع مجسمات ضوئية منتشرة في مواقع عدة إلى لوحة فنية إبداعية حية. ويستضيف المهرجان هذا العام الثنائي العالمي «ذا أنوكي» لنشر رسائلهما الإيجابية حول الاستدامة وحماية كوكبنا. ويمكن مشاهدة مجسمات الثنائي في السيف وحتا وسوق «اتصالات إم أو تي بي»، وفي حي دبي للتصميم.

وتستضيف منطقة السيف فعاليات «أضواء دبي» التي ستحول الأسواق إلى عالم مذهل من الإيجابية والإلهام، إضافة إلى نشر رسائل محفزة واقتباسات ملهمة على لافتات النيون التي تنير الشوارع الضيقة. وسيستمتع الزوار بمشاهدة 40 عبرة في خور دبي مضاءة بألوان زاهية ضمن فعالية «أضواء دبي: إضاءة النيون». كما سيكون مجسما الثنائي المميز مدهش ودانة القابل للنفخ من معالم الجذب الرئيسية في سيتي سنتر مردف، ويبلغ ارتفاع كل منهما 10 أمتار، حيث ستتم إضاءتهما بألوان زاهية لخلق عرض بصري رائع للزوار. كما ستقدم فعالية «عجائب الأمازون» في ويست بيتش، نخلة جميرا مشاهد خلابة تتضمن مجسمات بالحجم الطبيعي لببغاوات الأمازون، وأعمالاً فنية دقيقة من الزهور، وجميعها مستوحاة من أكبر الغابات الاستوائية المطيرة في العالم.

ويحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول» و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من &e، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».





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