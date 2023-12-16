محمد بن راشد للإسكان تحصد جائزة عالمية في الابتكار الإسكاني من منظمة الأفكار البريطانية

حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

على جائزة المُقيِمين عن مشروعها الرائد "المصفوفة الإسكانية الذكية" خلال مؤتمر وجائزة منظمة الأفكار البريطانية 2023. بالإضافة إلى حصولها على جائزة إنجاز خاص، حيث تم أيضًا تكريم المؤسسة عن فئة التركيز على العملاء. في إنجاز يعزّز التزامها الثابت بتقديم خدمة عملاء استثنائية وتلبية احتياجات أهالي دبي.

ويمثل هذا الفوز إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل المؤسسة الحافل بالجوائز المحلية والدولية في مجال الابتكار. كما يعكس هذا التقدير الدولي جهود المؤسسة المستمرة في تحفيز الإبداع وتشجيع الموظفين على تطوير وابتكار حلول تخدم المجتمع وتتماشى مع رؤية دبي الحضارية.

وقالت مريم السويدي، مدير إدارة الإستراتيجية والتطوير في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "مشروع المصفوفة الإسكانية الذكية هو نتاج جهود متواصلة لدمج الابتكار في قطاع الإسكان. يعتمد هذا المشروع على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة إسكانية متكاملة ومتقدمة تلبي توقعات المستفيدين وترتقي بمستوى الخدمات الإسكانية."

وأكّدت السويدي على التأثير التحويلي لمشروع "المصفوفة الإسكانية الذكية"، الذي يدمج مجموعة من الحلول التكنولوجية الحديثة لتحسين معايير جودة الحياة بشكل كبير للسكان. حيث تكمن في قلب هذه المبادرة ابتكارات حيوية تشمل حلولًا تكنولوجية مبتكرة تركز على تحسين رحلة المتعامل في الخدمات الإسكانية بما يساهم في رفع مستوى جودة الحياة للمواطنين.

وضم وفد مؤسّسة محمد بن راشد للإسكان إلى مؤتمر وجائزة منظمة الأفكار البريطانية 2023، أعضاء مرموقين من المؤسسة، بقيادة مريم عبد الله عبيد بدر السويدي، مديرة إدارة الإستراتيجية والتطوير، وبرفقة كلٍّ من أميرة شعبان الجريري، أخصائي مشاريع رئيسي وسلمان سالم الحرسوسي، رئيس قسم خدمات الدعم التقني بالإنابة.

وأكدت السويدي أن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان مستمرة في جهودها لتطوير منظومة إسكانية ذكية ومستدامة تحقق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في كونها مركزًا عالميًا للابتكار.





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