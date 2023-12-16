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منتخب الجزائر يستعد لبطولة أفريقيا بمواجهة توجو وبورندي وديا في لومي

12/16/2023 9:25:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يخوض المنتخب الجزائري لكرة القدم مباراتين وديتين خلال معسكره الإعدادي بمدينة لومي عاصمة توجو في الفترة من الأول إلى 10 يناير المقبل، تحسبا لمشاركته في نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا المقررة مطلع العام المقبل في كوت ديفوار.

ويستهل منتخب الجزائر، حامل اللقب الإفريقي مرتين (1990 و2019)، مشواره في المجموعة الرابعة بملاقاة أنجولا يوم 15 من الشهر المقبل على ملعب " السلام" بمدينة بواكي، على أن يواجه منتخبي بوركينافاسو وموريتانيا على نفس الملعب يومي 20 و23 من ذات الشهر على الترتيب.

وكشف الاتحاد الجزائري عبر موقعه الرسمي اليوم السبت، أن " الخضر" سيلاقون وديا كلا من توجو يوم الجمعة 5 يناير، ثم بورندي يوم الثلاثاء التاسع من نفس الشهر.

ولفت المصدر إلى أن البعثة الجزائرية ستلتحق بمدينة بواكي يوم 10 من الشهر المقبل تحسبا للمواجهة الأولى أمام أنجولا.

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