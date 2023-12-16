حمدان بن محمد يحضر أفراح الحربي والعامري وأفراح بن غدير وبن هندي

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم (السبت) حفل الاستقبال الذي أقامه جابر عبدالله محمد الحربي، بمناسبة زفاف نجله خالد، على كريمة مبارك سعيد بن عويضان العامري، في منطقة ند الشبا بدبي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

كما حضر سموه، حفل الاستقبال الذي أقامه مشعان سعيد بن غدير، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة غدير محمد بن هندي، في قلعة الرمال بدبي.

وهنّأ سموه العروسين وذويهما، متمنين لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا السعادة والاستقرار.

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