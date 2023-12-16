انطلاقة قوية لمنافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو



انطلقت اليوم السبت منافسات كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي وسط حضور جماهيري صاخب، وأجواء حماسية متميزة.

واستهلت البطولة فعاليتها بإجراءات الوزن الرسمية لجميع الفئات المشاركة في البطولة (تحت 14 عاماً، وتحت 16 عاماً، وتحت 18 عاماً، وفوق 18 عاماً) بمشاركة مجموعة من ألمع المواهب النسائية واللاعبات المصنفات من مختلف الأندية والأكاديميات في الدولة ومنها بني ياس، والعين، والوحدة، والجزيرة، والظفرة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وبالمز الرياضية تيم 777، وإنتروبي جوجيتسو، وADMA، و A.F.N.T، و«يو أف سي جيم» الشرق الأوسط، وكوماندو جروب، ونادي الإمارات للجوجيتسو، وأكاديمية رويس جريسي للجوجيتسو.

شكر

وتقدم فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة لتوفير أفضل الفرص لدعم تطلعات بنت الإمارات كي تكون في الطليعة بمختلف الميادين، وأكد أن بطولة كأس «أم الإمارات» للجوجيتسو تحظى بأهمية كبرى لدى اللاعبات، لما تحمله من مكانة كبيرة في نفوسهن بما يدفعهن لبذل أقصى جهد وتقديم أفضل أداء، فهي تحمل اسماً غالياً على قلوب كل الإماراتيين.

وأضاف: «يحرص الاتحاد على تنظيم فعالية مخصصة للسيدات في إطار جهوده لإعداد المنتخبات الوطنية لفئة السيدات، مما يتطلب توسيع قاعدة الممارسة وتعزيز المشاركة في مختلف البطولات المحلية والعالمية».

تتويج

وأشاد الشامسي بدور الأندية والأكاديميات في جميع أنحاء الدولة لإنجاح مختلف البطولات المحلية ورفع جاهزية الرياضيين والرياضيات والارتقاء بمهاراتهم وتقنياتهم، بما يجعلهم شريكا ًجديراً للاتحاد وعاملاً مهماً في تطوير اللعبة.

وتميزت الجولة التأهيلية من البطولة بتنافسية كبيرة بين الأندية المشاركة، وأظهرت اللاعبات عزيمة قوية ومهارات عالية في سبيل الفوز والعبور إلى الدور النهائي والحصول على شرف التتويج، فضلاً عن الفوز بجوائز البطولة التي تتخطى قيمتها 425 ألف درهم إماراتي.

وسلط الشامسي الضوء على تميز البطولة على الصعيدين الفني والتنظيمي للظهور بالشكل الذي يليق بالاسم الغالي الذي تحمله، وأشار إلى المرتبة المتقدمة التي تحتلها البطولة والتي تضاهي أبرز البطولات المحلية والعالمية، بما يضمن مواصلة دورها في صقل المواهب النسائية وصناعة بطلات قادرات على تعزيز المشهد الريادي لرياضة الجوجيتسو الإماراتية.

ألقاب

بدورها، قالت رافائيلا بيرتولوت، مدربة فريق نادي الوحدة للجوجيتسو للسيدات: «رأينا مستويات فنية عالية في البطولة من مختلف الأندية والأكاديميات إلى جانب النديّة الواضحة بين اللاعبات. ونسعى هذا العام إلى الدفاع عن لقب فئتي الكبار فوق 18 عاماً والشابات تحت 18 عاما والفوز بألقاب فئات جديدة. ونثق بقدرة لاعباتنا على التأهل إلى الدور النهائي بفضل ما يتمتعن به من الصبر والإرادة. ونحرص على مشاركتهن كل عام في كأس أم الإمارات للجوجيتسو لاختبار مستوياتهن وصقل أداءهن».

ثمار

وتقول حمدة الشكيلي، لاعبة نادي بني ياس للجوجيتسو المتأهلة إلى النزال النهائي عن فئة فوق 18 عاماً وزن 45 كجم: «سعيدة للغاية بـتأهلي إلى النهائي ونيل فرصة اعتلاء منصة التتويج، وأشكر الله أنني أحصد اليوم ثمار تدريباتي ومواظبتي على التمارين والاستعداد الجيد للنزالات».

وأضافت: «لم يكن الأمر سهلا فقد خصصت وقتاً طويلاً للتدريب وتطلب الأمر أثناء النزال لأعلى درجات التركيز واليقظة لرصد تحركات خصمي والسيطرة عليها. وينتظرني نزال قوي لتحقيق اللقب في منافسات يوم الغد».

إنجازات

من ناحيتها، قالت شما الكلباني لاعبة نادي بني ياس للجوجيتسو في فئة فوق 18 عاماً وزن 63 كجم: «دخلت البطولة واضعة نصب عيني صعود منصة التتويج، لأنني أتطلع لأن أكون جزءاً من مسيرة إنجازات النادي وأضيف إلى رصيدي ميدالية في هذه البطولة الغالية. وقد أمدني تشجيع الجمهور بالعزيمة أثناء خوض النزال، فقد كنت أسمع الهتافات باسمي طوال المباراة».

فخر

كما أكدت زمزم الحمادي لاعبة نادي الوحدة للجوجيتسو في فئة تحت 18 عاماً وزن 57 كجم: «أفتخر بمشاركتي في هذه البطولة وخوض النزالات أمام نخبة اللاعبات من بنات الوطن والمساهمة في تعزيز حظوظ الفريق بتحقيق اللقب».

وأضافت: «تجمع البطولة صفوة اللاعبات الإماراتيات المصنفات عالمياً ما يجعل المنافسة قوية ويضفي مزيداً من التحدي والأهمية على الفوز بالنزالات».

واختتمت بالقول: «سعيدة بالتأهل إلى النهائي وبأنني قدمت أداء يليق بمستوى النادي الذي أمثله ومكانة البطولة الغالية، وآمل أن تتكلل جهودي بالتتويج».

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