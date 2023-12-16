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وفاة طفلة بحادث دعس في طولكرم

12/16/2023 9:14:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم /PNN توفيت طفلة تبلغ من العمر عامين اليوم متأثرةً بجراحها
التي أصيبت بها أمس نتيجة تعرضها لحادث دعس ببلدة علار شمال مدينة طولكرم.
وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول تعرض طفلة لحادث سير أثناء رجوع مركبة للخلف نقلت على إثر ذلك للمشفى الاستشاري في مدينة رام الله وأعلن الأطباء عن وفاتها صباح اليوم.
وأكد العقيد ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة فيما باشر خبراء حوادث السير التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

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