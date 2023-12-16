وفاة طفلة بحادث دعس في طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم /PNN توفيت طفلة تبلغ من العمر عامين اليوم متأثرةً بجراحها
التي أصيبت بها أمس نتيجة تعرضها لحادث دعس ببلدة علار شمال مدينة طولكرم.
وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً حول تعرض طفلة لحادث سير أثناء رجوع مركبة للخلف نقلت على إثر ذلك للمشفى الاستشاري في مدينة رام الله وأعلن الأطباء عن وفاتها صباح اليوم.
وأكد العقيد ارزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة فيما باشر خبراء حوادث السير التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.
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