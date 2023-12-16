جوارديولا: نجاح السيتي لا يعتمد على المال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن أسباب نجاح السيتيزينز في المواسم الأخيرة.
وقال جوارديولا، عن الأشخاص الذين يعتقدون أن نجاح مانشستر سيتي كان سهلا بسبب المال، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "لا.. نحن نعتقد أن نجاحنا كان أمرا استثنائيا".
وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي: "لا تعتقد الأندية حقا أن الأمر كان سهلا وإلا لفعلوا ذلك أيضا.. إنهم لم يفعلوا ذلك، لكن نحن من فعلناه".
وتابع جوارديولا، بشأن الصفقات الجديدة: "في الوقت الحالي، ليس لدي أي شيء في ذهني. يعتمد الأمر على وجود راحلين أم لا.. لا أعرف ما سيحدث".
واختتم: "البعض يبقى والبعض الآخر يرحل.. لكن مسألة الصفقات تعتمد على العدد الموجود في الفريق، وعلى مدى اعتمادنا على اللاعبين الشباب.. سنرى ما سيحدث".
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