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جوارديولا: نجاح السيتي لا يعتمد على المال

12/16/2023 9:14:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن أسباب نجاح السيتيزينز في المواسم الأخيرة.


وقال جوارديولا، عن الأشخاص الذين يعتقدون أن نجاح مانشستر سيتي كان سهلا بسبب المال، في تصريح أبرزه الحساب الرسمي لفابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على شبكة "إكس": "لا.. نحن نعتقد أن نجاحنا كان أمرا استثنائيا".
وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي: "لا تعتقد الأندية حقا أن الأمر كان سهلا وإلا لفعلوا ذلك أيضا.. إنهم لم يفعلوا ذلك، لكن نحن من فعلناه".
وتابع جوارديولا، بشأن الصفقات الجديدة: "في الوقت الحالي، ليس لدي أي شيء في ذهني. يعتمد الأمر على وجود راحلين أم لا.. لا أعرف ما سيحدث".
واختتم: "البعض يبقى والبعض الآخر يرحل.. لكن مسألة الصفقات تعتمد على العدد الموجود في الفريق، وعلى مدى اعتمادنا على اللاعبين الشباب.. سنرى ما سيحدث".

ملاعب

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