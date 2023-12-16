توقيف موظفي مطار إسباني بعد سرقة أمتعة بمليوني يورو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوقف 14 موظفاً في مطار بجزيرة تنريفه الإسبانية، للاشتباه في سرقتهم أغراضاً بقيمة نحو مليوني يورو من أمتعة الركاب، وفق ما أفاد الحرس المدني أمس (الجمعة)، وفقاً لوكالة ((الصحافة الفرنسية)).



وأوضحت الوكالة الأمنية، في بيان، أن المسروقات شملت 29 ساعة فاخرة و22 هاتفاً ذكياً و120 قطعة مجوهرات سُرقت من مسافرين من جنسيات عدة في المطار الواقع جنوب جزيرة تنريفه.



ويشتبه الحرس المدني في أن الموظفين الـ14 الذين أُوقفوا سبق أن باعوا أغراضاً مسروقة أخرى إلى عدد من المتاجر. وتحقق السلطات أيضاً في شأن عشرين موظفاً آخرين في المطار و27 متجراً للمجوهرات في الجزيرة.



وكانت التحقيقات انطلقت على إثر تلقي السلطات سلسلة من الشكاوى تقدّم بها مسافرون.

الشرق الأوسط