توقيف موظفي مطار إسباني بعد سرقة أمتعة بمليوني يورو

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوقف 14 موظفاً في مطار بجزيرة تنريفه الإسبانية، للاشتباه في سرقتهم أغراضاً بقيمة نحو مليوني يورو من أمتعة الركاب، وفق ما أفاد الحرس المدني أمس (الجمعة)، وفقاً لوكالة ((الصحافة الفرنسية)).
وأوضحت الوكالة الأمنية، في بيان، أن المسروقات شملت 29 ساعة فاخرة و22 هاتفاً ذكياً و120 قطعة مجوهرات سُرقت من مسافرين من جنسيات عدة في المطار الواقع جنوب جزيرة تنريفه.
ويشتبه الحرس المدني في أن الموظفين الـ14 الذين أُوقفوا سبق أن باعوا أغراضاً مسروقة أخرى إلى عدد من المتاجر. وتحقق السلطات أيضاً في شأن عشرين موظفاً آخرين في المطار و27 متجراً للمجوهرات في الجزيرة.
وكانت التحقيقات انطلقت على إثر تلقي السلطات سلسلة من الشكاوى تقدّم بها مسافرون.
الشرق الأوسط
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