اجتماع عاجل في قطر وقرارات هامة بشأن غزة

اجتماع عاجل في قطر وقرارات هامة بشأن غزة
التاريخ
12/16/2023 9:14:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة وول ستريت جورنال السبت إنه من المقرر أن يجتمع مسؤولون إسرائيليون وقطريون السبت في جهود لإحياء اتفاق تبادل الأسرى في غزة.
ووفقا للصحيفة فإن المحادثات بخصوص الإفراج عن أسرى محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار وتحرير أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.
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