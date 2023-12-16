Saturday, 16 December 2023 07:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اجتماع عاجل في قطر وقرارات هامة بشأن غزة

12/16/2023 9:14:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة وول ستريت جورنال السبت إنه من المقرر أن يجتمع مسؤولون إسرائيليون وقطريون السبت في جهود لإحياء اتفاق تبادل الأسرى في غزة.
ووفقا للصحيفة فإن المحادثات بخصوص الإفراج عن أسرى محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار وتحرير أسرى فلسطينيين تحتجزهم إسرائيل.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN16122023000208011052ID1107606702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث