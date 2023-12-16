برلماني روسي يتحدث عن الجزء المغلق من اجتماع بوتين مع كتل مجلس الدوما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال فلاديمير فاسيلييف رئيس كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، إن الجزء غير العلني من اجتماع قادة كتل مجلس الدوما مع الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، استمر لفترة طويلة.
وأشار فاسيلييف إلى أن الاجتماع مع الرئيس بوتين، انتهى في الساعة الثانية صباحا.
وأضاف البرلماني: "الاجتماع مع بوتين استمر لفترة طويلة. غادرنا المكان في الساعة الثانية ليلا".
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