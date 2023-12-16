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برلماني روسي يتحدث عن الجزء المغلق من اجتماع بوتين مع كتل مجلس الدوما

12/16/2023 9:14:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال فلاديمير فاسيلييف رئيس كتلة "روسيا الموحدة" في مجلس الدوما، إن الجزء غير العلني من اجتماع قادة كتل مجلس الدوما مع الرئيس فلاديمير بوتين، الجمعة، استمر لفترة طويلة.
وأشار فاسيلييف إلى أن الاجتماع مع الرئيس بوتين، انتهى في الساعة الثانية صباحا.

وأضاف البرلماني: "الاجتماع مع بوتين استمر لفترة طويلة. غادرنا المكان في الساعة الثانية ليلا".

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