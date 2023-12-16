ولي العهد ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

ولي العهد ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح
التاريخ
12/16/2023 9:14:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن أحر التعازي والمواساة بوفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال سموه عبر حسابه على الإنستغرام: خالص عزائنا ومواساتنا للشعب الكويتي الشقيق بوفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح .. اللهم تغمده بواسع رحمتك واجعل مثواه الجنة.
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