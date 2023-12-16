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ولي العهد ينعى أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح

12/16/2023 9:14:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعرب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن أحر التعازي والمواساة بوفاة سمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.


وقال سموه عبر حسابه على الإنستغرام: خالص عزائنا ومواساتنا للشعب الكويتي الشقيق بوفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح .. اللهم تغمده بواسع رحمتك واجعل مثواه الجنة.

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