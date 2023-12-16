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مدرب الهلال يقترب من رقم تاريخي

12/16/2023 9:14:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب مدرب نادي الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، من معادلة الرقم التاريخي للمدرب البلجيكي، إيريك غيريتس، وذلك خلال مباراة الوحدة ضمن الجولة الـ17 من منافسات دوري روشن السعودي.
ويُعتبر غيريتس، مدرب الهلال السابق، صاحب أفضل نسبة انتصارات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين (82%)، وفي حالة انتصار الزعيم على الوحدة، سيصل جيسوس إلى هذا الرقم الرائع.
ويملك مدرب الهلال حاليًا أعلى نسبة انتصارات في تاريخ دوري روشن السعودي (79%)، من بين جميع المدربين الذين خاضوا 30 مباراة على الأقل، كما أن جيسوس أقل هؤلاء المدربين خسارةً، بهزيمة واحدة فقط.
يُذكر أن الهلال يعتلي صدارة دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، وعلى الجانب الآخر، يحتل الوحدة المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 22 نقطة.

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