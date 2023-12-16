مدرب الهلال يقترب من رقم تاريخي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اقترب مدرب نادي الهلال، البرتغالي خورخي جيسوس، من معادلة الرقم التاريخي للمدرب البلجيكي، إيريك غيريتس، وذلك خلال مباراة الوحدة ضمن الجولة الـ17 من منافسات دوري روشن السعودي.
ويُعتبر غيريتس، مدرب الهلال السابق، صاحب أفضل نسبة انتصارات في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين (82%)، وفي حالة انتصار الزعيم على الوحدة، سيصل جيسوس إلى هذا الرقم الرائع.
ويملك مدرب الهلال حاليًا أعلى نسبة انتصارات في تاريخ دوري روشن السعودي (79%)، من بين جميع المدربين الذين خاضوا 30 مباراة على الأقل، كما أن جيسوس أقل هؤلاء المدربين خسارةً، بهزيمة واحدة فقط.
يُذكر أن الهلال يعتلي صدارة دوري روشن السعودي برصيد 44 نقطة، بفارق 7 نقاط عن النصر الوصيف، وعلى الجانب الآخر، يحتل الوحدة المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 22 نقطة.
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