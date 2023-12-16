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نابولي يقابل كالياري بالدوري الإيطالي

12/16/2023 9:14:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض فريق نابولي الإيطالي مواجهة سهلة على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه كالياري،الساعة الثامنة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024.
ويحتل نابولي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد كالياري في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة فقط من إجمالي 15 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن.
ويبحث فريق الجنوب عن استعادة الانتصارات في الكالتشيو بعدما خسر مؤخراً أمام يوفنتوس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي، وقادها الحكم الدولي دانييلي اورساتو.

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