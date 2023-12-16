نابولي يقابل كالياري بالدوري الإيطالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يخوض فريق نابولي الإيطالي مواجهة سهلة على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه كالياري،الساعة الثامنة من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2023-2024.
ويحتل نابولي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد كالياري في المركز السادس عشر برصيد 13 نقطة فقط من إجمالي 15 مباراة خاضها في المسابقة حتى الآن.
ويبحث فريق الجنوب عن استعادة الانتصارات في الكالتشيو بعدما خسر مؤخراً أمام يوفنتوس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي، وقادها الحكم الدولي دانييلي اورساتو.
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