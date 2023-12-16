الغرفة الإسلامية للتجارة تطلق مبادرة لتمكين فلسطيني اقتصاديا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أطلقت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين، من أجل مساندة الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التداعيات الكارثية التي لحقت بالبلاد.
وجاء اطلاق هذه المبادرة خلال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية والذي استضافته الدوحة اليوم السبت بمشاركة الأردن، ومثلها في الاجتماع وفد تجاري أردني برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق.
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