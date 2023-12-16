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الغرفة الإسلامية للتجارة تطلق مبادرة لتمكين فلسطيني اقتصاديا

12/16/2023 9:14:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أطلقت الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة مبادرة التمكين الاقتصادي لفلسطين، من أجل مساندة الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التداعيات الكارثية التي لحقت بالبلاد.


وجاء اطلاق هذه المبادرة خلال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للغرفة الإسلامية والذي استضافته الدوحة اليوم السبت بمشاركة الأردن، ومثلها في الاجتماع وفد تجاري أردني برئاسة رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق.

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