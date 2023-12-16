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سرقة منزل نجم إسبانيول بعد حبس والدته

12/16/2023 9:14:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكنت مجموعة من اللصوص مؤخرا من سرقة منزل لاعب إسبانيول كيتا بالديه، الواقع في بلدة أرينيس ديل مار، عقب حبس والدته في إحدى الغرف.
وأكدت مصادر من الشرطة ل(إفى) التقارير الإعلامية التي تحدثت عن هذه السرقة التي وقعت تحديدا في 11 من الشهر الجاري للبيت الواقع في تجمع سكني راق داخل هذه البلدة الكتالونية.
وأشارت المصادر إلى أن السنغالي كيتا بالديه تقدم ببلاغ إلى السلطات بخصوص واقعة السرقة.
وسرق اللصوص، الذين كانوا 3 على الأرجح، أغراضا وضعها اللاعب في خزانة ومن ضمنها ساعات راقية.
وفتحت الشرطة الكتالونية تحقيقا لمحاولة العثور على مرتكبي الواقعة، ولم تستبعد أن يكونوا ضمن عصابة قادمة من دول شرق أوروبا.

ملاعب

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