مجموعة الناخبين تؤيد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية فلاديمير بوتين

وبالإضافة لذلك، تم انتخاب الممثلين المفوضين المعتمدين لفلاديمير بوتين خلال الانتخابات. وتضم المجموعة فيكتور بلاجيف عميد جامعة موسكو الحكومية للقانون، بالإضافة إلى المختصين القانونيين إينا إرشوفا، وسيرغي كوستينكو، وألبينا جادجيفا. وعقدت مجموعة مبادرة من الناخبين اليوم السبت، اجتماعا في قاعة "زاريادي" للحفلات الموسيقية، لدعم ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية. وهذا الإجراء إلزامي للمرشح الذي الراغب بترشيح نفسه بشكل مستقل.

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