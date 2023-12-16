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مجموعة الناخبين تؤيد المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية فلاديمير بوتين

12/16/2023 9:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أيد اجتماع مجموعة الناخبين رسميا بالإجماع الترشيح الذاتي لفلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية الروسية، المقررة في مارس 2024.
وتم تسجيل أكثر من 700 شخص رسميا في اجتماع لمجموعة من الناخبين المؤيدين لترشيح بوتين. وصوتوا كلهم بالإجماع لصالح ترشح الرئيس الروسي الحالي لخوض الانتخابات المقبلة.

وبالإضافة لذلك، تم انتخاب الممثلين المفوضين المعتمدين لفلاديمير بوتين خلال الانتخابات. وتضم المجموعة فيكتور بلاجيف عميد جامعة موسكو الحكومية للقانون، بالإضافة إلى المختصين القانونيين إينا إرشوفا، وسيرغي كوستينكو، وألبينا جادجيفا.
وعقدت مجموعة مبادرة من الناخبين اليوم السبت، اجتماعا في قاعة "زاريادي" للحفلات الموسيقية، لدعم ترشيح بوتين للانتخابات الرئاسية. وهذا الإجراء إلزامي للمرشح الذي الراغب بترشيح نفسه بشكل مستقل.

روسيا اليوم

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