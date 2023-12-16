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اختفاء معارض روسي مسجون من زنزانته... ومخاوف بشأن مصيره

12/16/2023 9:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اختفى أليكسي غورينوف، وهو مسؤول سابق في بلدية موسكو محكوم عليه بالسجن سبع سنوات لإدانته غزو أوكرانيا، من زنزانته، وفق ما أفاد أمس الجمعة أنصاره الذين أعربوا عن قلقهم من تدهور حالته الصحية.


وقال أنصاره ((حاول محامو أليكسي غورينوف طوال الأسبوع الحصول على معلومات عن صحته ومكان وجوده. يمكننا القول إن أليكسي ليس في مجمع السجون رقم 2 في بوكروف)).


وأضافوا في رسالة على (تلغرام) ((نحن نفترض ونأمل في أن يكون أليكسي غورينوف قد نقل إلى مستشفى لأنه يحتاج بشدة إلى تلقي الرعاية)) في مكان مجهز.


ويمضي غورينوف (62 عاما) عقوبته في بوكروف في منطقة فلاديمير الواقعة على مسافة 200 كيلومتر في شرق موسكو.


وفي 8 ديسمبر (كانون الأول) وبحسب أنصاره، تمكن أحد محاميه من زيارته ولاحظ أنه كان في ((حالة صحية سيئة جدا)) ولم تعد لديه القوة الكافية ((للبقاء جالسا على كرسي والتحدث)).

الشرق الأوسط

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