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القسام : هذا ما فعلناه بجيش العدو قبل قليل - بيان

12/16/2023 9:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام في شرق خانيونس في بيان قبل قليل ، :فجّرنا عبوتين "رعديتين" مضادتين للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود، وأوقعناهم بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم فجّرنا فيهم عبوة ثالثة مضادة للأفراد وأوقعناهم قتلى وجرحى".

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