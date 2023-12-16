القسام : هذا ما فعلناه بجيش العدو قبل قليل - بيان
التاريخ
12/16/2023 9:14:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتائب القسام في شرق خانيونس في بيان قبل قليل ، :فجّرنا عبوتين "رعديتين" مضادتين للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود، وأوقعناهم بين قتيل وجريح، وفور وصول قوة النجدة لإنقاذهم فجّرنا فيهم عبوة ثالثة مضادة للأفراد وأوقعناهم قتلى وجرحى".
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