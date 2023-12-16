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الصفدي ينعى سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح

12/16/2023 8:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بأسمه وأعضاء مجلس النواب، سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت والذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم السبت.
وقال الصفدي: برحيل سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح تفتقد الأمة العربية والإسلامية زعيماً حكيماً نذر حياته لخدمة أبناء شعبه وأمته، وبقي حريصاً على التضامن العربي ومدافعاً عن قضايا أمتنا العادلة.
وقدم الصفدي التعزية والمواساة لرئيس وأعضاء مجلس الأمة الكويتي، قائلاً: العزاء والمواساة لأسرة الراحل الكبير ولأسرته الكريمة وشعب وحكومة وبرلمان الكويت، ونتضرع من العلي القدير أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، داعياً المولى أن يحفظ الكويت وشعبها العزيز بقيادة الشيخ مشعل الأحمد الصباح.




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