الاحتلال يشن غارات مدفعية وجوية على الشجاعية والزيتون شرقي غزة
التاريخ
12/16/2023 8:12:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استهدف قصفا مدفعيا وجويا إسرائيليا ظهر اليوم السبت حيي الشجاعية والزيتون شرقي قطاع غزة وفقا لما افادت مراسلة الجزيرة .
ولليوم الـ71 يواصل جيش الاحتلال قصفه على مناطق متفرقة في القطاع، مما أسفر عن 14 شهيدا في جباليا وحدها.
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