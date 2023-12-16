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الاحتلال يشن غارات مدفعية وجوية على الشجاعية والزيتون شرقي غزة

12/16/2023 8:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استهدف قصفا مدفعيا وجويا إسرائيليا ظهر اليوم السبت حيي الشجاعية والزيتون شرقي قطاع غزة وفقا لما افادت مراسلة الجزيرة .


ولليوم الـ71 يواصل جيش الاحتلال قصفه على مناطق متفرقة في القطاع، مما أسفر عن 14 شهيدا في جباليا وحدها.


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