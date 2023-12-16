عطل تقني يلغي رحلة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى لبنان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان تأجيل رحلة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا المقررة اليوم إلى لبنان والمنطقة، بسبب عطل تقني أصاب طائرتها.

في المقابل أعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، إلغاء موعده المقرر عصر اليوم مع كولونا، بسبب تأجيل زيارتها المقررة اليوم إلى بيروت، دون تحديد موعد جديد للقاء.

ووفقا للبيان صدر عن مكتب كولنا، فقد تقرر إلغاء زيارتها المقررة إلى لبنان والمنطقة نتيجة عطل تقني طرأ على طائرتها في مطار باريس في اللحظات الأخيرة".

وأفادت قناة "الجديد" اللبنانية في وقت سابق بأن كولونا ستصل إلى لبنان مساء الجمعة، حيث ستزور الكتيبة الفرنسية في قوات "اليونيفيل" في الناقورة يوم السبت.