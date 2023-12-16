الاحتلال يصيب شابا ويعتقله وشقيقه شمال طولكرم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله وشقيقه، اليوم السبت، خلال تواجدهما بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم.
وذكرت مصادر ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على بوابة الجدار، أطلقوا الرصاص صوب الشاب سليم ناصر سليم حجر (25 عاما)، وهو من سكان ضاحية شويكة شمالا، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس.
وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب، ونقلته الى أحد مستشفيات أراضي عام 1948، في الوقت الذي اعتقلت فيه شقيقه سيف الذي كان برفقته.
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