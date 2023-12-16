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الاحتلال يصيب شابا ويعتقله وشقيقه شمال طولكرم

12/16/2023 8:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي قبل اعتقاله وشقيقه، اليوم السبت، خلال تواجدهما بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب بلدة دير الغصون شمال طولكرم.
وذكرت مصادر ، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على بوابة الجدار، أطلقوا الرصاص صوب الشاب سليم ناصر سليم حجر (25 عاما)، وهو من سكان ضاحية شويكة شمالا، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الرأس.
وأضافت، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب، ونقلته الى أحد مستشفيات أراضي عام 1948، في الوقت الذي اعتقلت فيه شقيقه سيف الذي كان برفقته.




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