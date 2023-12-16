خبراء: أسئلة ينبغي أن تطرحها على طفلك بعد المدرسة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عندما يسأل الآباء أبناؤهم: "كيف كان يومك الدراسي؟" فإنهم يتلقون في كثير من الأحيان إجابة من كلمة واحدة هي "حسنًا". بحسب آراء الخبراء، الواردة في تقرير نشرته صحيفة Times of India، فإنه إذا كانت هذه هي الإجابة التي سئم الآباء من سماعها، فإن هناك بعض الأسئلة المثيرة للاهتمام التي يمكن أن تساعد على إجراء محادثة أفضل وأكثر إنتاجية مع الأطفال، كما يلي:



1. هل تمكنت من اللعب في الخارج اليوم؟

إن سؤال الأطفال عما إذا كان لديهم وقت للعب في الخارج يمكن أن يكون وسيلة جيدة لكسر الجمود. يمكن أن يساعد أيضًا على فهم اهتمامهم بالرياضة وما يحبونه أكثر.

2. ما هو أصعب شيء كان عليك القيام به اليوم؟

يمكن أن تعترض التحديات الطريق، حتى بالنسبة للأطفال. إن التحدث معهم حول ما يجدونه أصعب في المدرسة يمكن أن يساعد على ابتكار طرق لمساعدتهم في إيجاد الحلول.



3. ما هي أكثر كلمة قالها معلمك اليوم؟

من المقولات الشهيرة: "هل هذا فصل دراسي أم سوق سمك؟" وهو سؤال يمكن أن يتذكر الآباء أنفسهم أنهم سمعوه كثيرًا من معلميهم. إنها ذكريات شيقة ويمكن أن يكون من الممتع لطفلك أن ترويها له مما سيجعله يضحك وينسى مدى تعبه بعد المدرسة.



4. ما هو أطرف شيء حدث في المدرسة اليوم؟

إذا كان الأب أو الأم يبحث عن محادثة شيقة، فينبغي طرح سؤال ينطوي على أمر ممتع. سيجد الآباء عيون أطفالهم تتلألأ عندما يروون قصتهم المضحكة.

5. ما الذي تعتقد أنه يجب عليك فعله/تعلم المزيد عنه في المدرسة؟

إنه سؤال يستحق أن يتم طرحه على الطفل، لأنه سيجعله يفكر فيما يحب القيام به في المدرسة وما يحتاج إلى تحسين.



6. ما هو أكثر شيء تتطلع إلى القيام به غدًا في المدرسة؟

سواء كان ذلك مشروعًا علميًا أو اختبار رقص لليوم السنوي أو مجرد مقابلة أفضل صديق له مرة أخرى، يجب أن يكون هناك شيء يجب أن يكون الطفل متحمسًا له.



7. ما هو ألطف تصرف قمت به اليوم؟

إن الفكرة وراء السؤال هي أن يعرف الآباء ما هو التصرف اللطيف من وجهة نظر الطفل. إذا لم يحصل الأب على أي إجابة، فربما يمهد طرح السؤال الطريق لتعليم الطفل شيئًا يمكنه القيام به.

8. ما الذي فعلته اليوم والذي جعلك تشعر بالفخر أكثر؟

إن مشاركة لحظات الفخر هي أول شيء يجب على الآباء فعله. إن سؤال الأطفال عن أفضل لحظاتهم في اليوم يمكن أن يساعدهم في الشعور بقيمة أنفسهم والثقة.

9. ما الذي أنت ممتن له اليوم؟

إن الامتنان هو فضيلة ينبغي على معظم الآباء تعليمها لأطفالهم. من المؤكد أن هذا السؤال سيعطي الطفل نظرة خاطفة على حقيقة أن السعادة والشعور بالامتنان يسيران جنبًا إلى جنب.



10. ما الذي جعلك تبتسم اليوم؟

سواء كانت الإجابة هي الحصول على قطعتين من الشوكولاتة أو مجرد ابتسامة صغيرة على الواجب المنزلي الذي قام الأب أو الأم بمساعدة الطفل على إنجازه، فإن الإجابة ستؤدي حتمًا إلى معرفة ما يجعل الطفل سعيدًا.

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