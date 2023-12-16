الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويهدم جدار منزل غرب سلفيت
التاريخ
12/16/2023 8:12:34 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا، وهدمت جدرانا، واستولت على حفار في قرية فرخة غرب سلفيت.
وأفادت مصادر ، بأن جيش الاحتلال اعتقل المواطن الفلسطيني أمير عبد اللطيف حرزالله، واستولت على حفار يملكه، وهدمت جدران منزل قيد الإنشاء في القرية.
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