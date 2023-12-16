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الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويهدم جدار منزل غرب سلفيت

12/16/2023 8:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا، وهدمت جدرانا، واستولت على حفار في قرية فرخة غرب سلفيت.
وأفادت مصادر ، بأن جيش الاحتلال اعتقل المواطن الفلسطيني أمير عبد اللطيف حرزالله، واستولت على حفار يملكه، وهدمت جدران منزل قيد الإنشاء في القرية.




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