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نبأ سار لمانشستر يونايتد قبل موقعة ليفربول

12/16/2023 8:12:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حصل الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على نبأ سار قبل 24 ساعة من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها ماركوس راشفورد وأبعدته عن خسارة مانشستر يونايتد أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الماضي.
وعلمت الصحيفة أن المهاجم الإنجليزي أصيب بـ"نوروفيروس" أو المعروف أيضًا باسم "حشرة القيء الشتوي".
وتتمثل أعراض الإصابة بـ"نوروفيروس" في الغثيان والإسهال والقيء وارتفاع درجة الحرارة والصداع والآلام.
وبات أطباء اليونايتد متأكدين الآن أن راشفورد تعافى تماما من الفيروس، ما يسمح بعودته إلى التدريبات والمباريات مع الشياطين الحمر.
يذكر أن مانشستر يونايتد سيخسر نجمه البرتغالي بورونو فيرنانديز أمام ليفربول بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ملاعب

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